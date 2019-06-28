За ложное сообщение об угоне житель Тверской области получил 100 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-28T13:40:01+03:00

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Житель Осташковского района осужден за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Пытаясь избежать административного наказания за управление автомобилем в пьяном виде и совершение дорожно-транспортного происшествия, мужчина сообщил в правоохранительные органы, что его автомобиль угнали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, в ходе проведения предварительного расследования указанная заявителем информация не подтвердилась.

Мужчина признан виновным по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), ему назначено 100 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU