За ложное сообщение об угоне житель Тверской области получил 100 часов обязательных работ
Приговор вынес Осташковский городской суд
За ложный донос мужчине придется отработать 100 часовФото: Анна КОЛПАКОВА
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Житель Осташковского района осужден за заведомо ложный донос о совершении преступления.
Пытаясь избежать административного наказания за управление автомобилем в пьяном виде и совершение дорожно-транспортного происшествия, мужчина сообщил в правоохранительные органы, что его автомобиль угнали.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, в ходе проведения предварительного расследования указанная заявителем информация не подтвердилась.
Мужчина признан виновным по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), ему назначено 100 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU