Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП на перекрёстке Волоколамского и Склизкова в Твери

СЕГОДНЯ 20:29 2019-06-27T20:29:00+03:00

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Группа розыска тверской Госавтоинспекции разыскивает очевидцев аварии, произошедшей на перекрёстке Волоколамского проспекта и улицы Склизкова.

ДТП произошло 19 июня около 18:15. Водитель автомобиля Тойота "Аурис" совершил столкновение с автомобилем БМВ 320i. Оба транспортных средства совершали левый поворот с улицы Склизкова на Волоколамский проспект для движения в сторону Театра кукол. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о дорожно транспортном происшествии (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия ) обратиться по телефонам: 8 (4822)66-78-41; 66-78-54; 8-904-001-92-15.

ИСТОЧНИК KP.RU