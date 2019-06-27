2019-06-27T19:52:11+03:00
Общество

Программы по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями разработаны в Тверской области

Ключевыми задачами программ названы профилактика развития заболеваний и повышение качества медицинской помощи
Виктория ТУШКОВА
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Программы по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями разработаны в Тверской областиПрограммы по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями разработаны в Тверской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным областного Минздрава в рамках программы по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2019 году диспансеризацию и профилактические осмотры в регионе пройдут 383 тысячи человек.

Предусмотрено внедрение и расширение скрининговой программы по выявлению новообразований у мужчин, проведение мероприятий по иммунизации женщин, увеличение выездов в районы передвижного маммографа и мобильных комплексов.

Будет закуплено 66 единиц нового оборудования для областного онкодиспансера.

В муниципалитетах запланировано открытие первичных онкокабинетов и организация в 2020-2024 годах сети центров амбулаторной онкологической помощи.

В рамках программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется открытие второго удаленного регионального сосудистого центра и переоснащение существующего, создание межрайонных амбулаторно-поликлинических кабинетов, закупка оборудования для медицинских организаций, дооснащение бригад скорой помощи кардиологическим оборудованием и другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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