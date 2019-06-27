В Тверской области из-за конфликта одна девушка испортила машину другой

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-27T13:16:12+03:00

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С заявлением о том, что неизвестные повредили автомобиль "ВАЗ", в дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что утром она обнаружила свое транспортное средство с разбитыми стеклами и проколотыми колесами. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

Полицейские установили, что автомобиль был припаркован во дворе дома по улице Красноармейская, где и подвергся нападению. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая - 21-летняя жительница Торжка.

В полиции девушка призналась, что ночью она умышленно разбила кирпичом стекла и проколола ножом четыре колеса транспортного средства из-за конфликта с потерпевшей.

За умышленные уничтожение или повреждение имущества ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU