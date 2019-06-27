2019-06-27T13:16:12+03:00
Происшествия

В Тверской области из-за конфликта одна девушка испортила машину другой

Инцидент произошел в Торжке
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Из-за ссоры жительница Тверской области разбила стекла на машине своей знакомойИз-за ссоры жительница Тверской области разбила стекла на машине своей знакомойФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

С заявлением о том, что неизвестные повредили автомобиль "ВАЗ", в дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что утром она обнаружила свое транспортное средство с разбитыми стеклами и проколотыми колесами. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

Полицейские установили, что автомобиль был припаркован во дворе дома по улице Красноармейская, где и подвергся нападению. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая - 21-летняя жительница Торжка.

В полиции девушка призналась, что ночью она умышленно разбила кирпичом стекла и проколола ножом четыре колеса транспортного средства из-за конфликта с потерпевшей.

За умышленные уничтожение или повреждение имущества ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тверской области культивировал запрещенные растения на своем приусадебном участке
В Тверь возвращается большой хоккей
Тверские байдарочники забрали золото Европейских игр - 2019
На улицах Твери незаконно торговали продуктами, цветами и игрушками
С территории одного из предприятий Тверской области украли запчасти
Мужчину и женщину из Тверской области будут судить за организацию наркопритона
В лобовом столкновении двух автомобилей в Тверской области пострадали водители
За оскорбление участкового жительница Тверской области получила 100 часов обязательных работ
Чиновник, ответственный за обрушение навеса в центре Твери, останется под домашним арестом
В Твери полностью восстановили движение троллейбусов
На месте старого корта в Заволжском районе Твери жители обустроили спортплощадку
Под Тверью раздавили 25 тонн санкционных яблок
Тверичанам разрешили купаться на карьерах и в Тверце
Четверо подростков пострадали в ДТП с большегрузом в Твери
На Зелёном концерте жителей Твери познакомят с ирландской музыкой
В Детском музейном центре Твери за один мастер-класс научат рисовать картины
Выпускники тверской школы вместе с писателями-фантастами совершат закладку "капсулы времени"
Житель Твери, совершенно не скрываясь, взял в магазине электроники аудио-колонки и был таков
Заведено уголовное дело на мужчину, сбросившего собаку Люси с четвёртого этажа в Тверской области