В лобовом столкновении двух автомобилей в Тверской области пострадали водители

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-27T13:02:30+03:00

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Авария случилась около полудня 26 июня на 67-м км автодороги Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино Кимрского района Тверской области.

28-летний водитель, управляя автомобилем "Опель", находясь в утомленном состоянии, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Рено Дастер".

Как сообщает региональное УГИБДД, в результате ДТП пострадал водитель "Опеля" и 55-летняя женщина, которая была за рулем "Рено". С травмами их доставили в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU