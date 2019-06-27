2019-06-27T13:02:30+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении двух автомобилей в Тверской области пострадали водители

ДТП произошло в Кимрском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Пострадавших доставили в больницуПострадавших доставили в больницуФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария случилась около полудня 26 июня на 67-м км автодороги КалязинКашинГорицы – Кушалино Кимрского района Тверской области.

28-летний водитель, управляя автомобилем "Опель", находясь в утомленном состоянии, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Рено Дастер".

Как сообщает региональное УГИБДД, в результате ДТП пострадал водитель "Опеля" и 55-летняя женщина, которая была за рулем "Рено". С травмами их доставили в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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