За оскорбление участкового жительница Тверской области получила 100 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-27T11:54:39+03:00

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Инцидент произошел в Осташкове утром, 22 февраля 2019 года. Участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России "Осташковский" прибыл в дом подсудимой с целью проверки поступившего сообщения о совершении противоправных действий.

Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, зная, что участковый является представителем власти и находится при исполнении должностных обязанностей, в присутствии посторонних лиц высказала в его адрес нецензурную брань.

Мировой судья судебного участка г. Осташкова вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. За публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 100 часов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU