2019-06-26T14:55:36+03:00
Происшествия

В Тверской области начал тлеть торфяник

На месте работают спасатели
Ольга ТРОФИМОВА
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Пожарные тушат тлеющий торф под КонаковоПожарные тушат тлеющий торф под КонаковоФото: Ольга Крыльцова
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Сообщение об обнаружении тления торфа в районе поселка Озерки в Конаковском районе поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области около 13:00 26 июня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, на месте работают спасатели. Угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится на контроле.

Подробности уточняются.

МЧС просит граждан, во избежание ЧП, соблюдать правила поведения в лесу: не пользоваться открытым огнем; не бросать горящие спички, окурки; не оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы; не выжигать траву; не разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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