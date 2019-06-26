Загородные лагеря Твери приняли вторую смену детей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-26T11:38:46+03:00

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С 23 по 25 июня в Твери состоялся заезд детей на вторую смену в загородные лагеря. На летний отдых отправились 1789 ребят, 140 из них – дошкольники, отдыхающие на детской даче "Отмичи".

- Каждая оздоровительная организация разработала для своих воспитанников разнообразные тематические программы, - рассказали в администрации Твери. - Например, дети из лагеря "Чайка" совершат "Юбилейный круиз". "Школу успех" закончат ребята в лагере "Романтик", а воспитанники "Спутника" вспомнят восьмидесятилетнюю историю своего лагеря.

Отметим, что до конца июня еще работают пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей. Их посещают почти пять тысяч школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU