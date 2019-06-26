2019-06-26T11:14:18+03:00
Происшествия

Двое жителей Тверской области отправятся в тюрьму за убийство своего приятеля

Приговор вынес Рамешковский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое мужчин получили реальные сроки за убийство своего товарищаДвое мужчин получили реальные сроки за убийство своего товарищаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Двое жителей Рамешковского района осуждены за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что в октябре 2018 года, двое пьяных товарищей пришли в гости к своему знакомому, где продолжили распивать спиртные напитки с хозяином дома. В ходе пьянки мужчины начали спорить, и словесная перепалка переросла в драку. Один из осужденных бил пострадавшего ногами и руками по голове, позже к избиению подключился и второй товарищ. После драки мужчины ушли, от полученных травм потерпевший умер через два дня.

- В судебном заседании один из подсудимых свою вину признал в полном объеме, второй с предъявленным обвинением не согласился, вину в совершении преступления пытался переложить на соучастника, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал обоих преступников виновными. Мужчине, признавшему свою вину, судом назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму, отрицавшему свою причастность, - восемь лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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