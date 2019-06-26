Клены, сосны и липы высадили у Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-26T10:47:22+03:00

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В Тверской области продолжаются работы по возведению Ржевского мемориала Советскому солдату. Помимо строительства самого монумента благоустраивают и прилегающую территорию.

В настоящий момент на участке общей протяжённостью 3,7 км у деревни Хорошево – месте расположения будущего мемориала и вдоль прилегающей автомобильной дороги "Москва - Рига" высажено 215 саженцев деревьев. Окружать мемориал будут липы, сосны и клены.

- Озеленение будет продолжено, - отмечают в пресс-службе правительства региона. - В настоящее время для будущих посадок министерством лесного хозяйства Тверской области подбираются экземпляры березы и рябины необходимой высоты и соответствующего диаметра кроны.

Отметим, что работы на площадке идут полным ходом: завершены свайные работы - 1030 свай заглублены в грунт, выполнена бетонная подготовка ростверка - верхней части свайного фундамента, распределяющей нагрузку от несущих элементов монумента. Завершить проект должны к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU