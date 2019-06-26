Жительница Твери оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу в неположенном месте
Пострадавшую госпитализировали
Женщину сбила иномарка, когда она нарушала ПДДФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла утром, 25 июня, на улице Хромова в Заволжском районе Твери.
64-летняя пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте, вне зоны пешеходного перехода, когда ее сбил автомобиль "Мицубиси L-200" под управлением 48-летней женщины.
Как сообщили в областном УГИБДД, в результате аварии пешеход получила травмы и была доставлена бригадой "скорой помощи" в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU