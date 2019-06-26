Жительница Твери оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-26T09:53:34+03:00

Женщину сбила иномарка, когда она нарушала ПДД Фото: Мария ЛЕНЦ

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Авария произошла утром, 25 июня, на улице Хромова в Заволжском районе Твери.

64-летняя пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте, вне зоны пешеходного перехода, когда ее сбил автомобиль "Мицубиси L-200" под управлением 48-летней женщины.

Как сообщили в областном УГИБДД, в результате аварии пешеход получила травмы и была доставлена бригадой "скорой помощи" в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU