Пьяный водитель хотел проскочить переезд в Тверской области, но ему помешал автоматический барьер
Пострадал один человек
Пьяный водитель наехал на автоматическое ограждение переездаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло в Удомле на улице Ленина 26 июня.
24-летний водитель, не имеющий прав управления транспортным средством, ехал за рулем автомобиля "Лада Приора", хотел проскочить шлагбаум на переезде, но совершил наезд на автоматический барьер.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель был пьян, права на управление никогда не получал. В результате аварии пострадала девушка-пассажир, которая ехала на переднем сиденье без ремня безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU