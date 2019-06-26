2019-06-26T09:29:35+03:00
Происшествия

Пьяный водитель хотел проскочить переезд в Тверской области, но ему помешал автоматический барьер

Пострадал один человек
Ольга ТРОФИМОВА
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Пьяный водитель наехал на автоматическое ограждение переездаПьяный водитель наехал на автоматическое ограждение переездаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло в Удомле на улице Ленина 26 июня.

24-летний водитель, не имеющий прав управления транспортным средством, ехал за рулем автомобиля "Лада Приора", хотел проскочить шлагбаум на переезде, но совершил наезд на автоматический барьер.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель был пьян, права на управление никогда не получал. В результате аварии пострадала девушка-пассажир, которая ехала на переднем сиденье без ремня безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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