Жители Тверской области больше года платили взносы на капремонт новостройки

СЕГОДНЯ 20:31 2019-06-25T20:31:49+03:00

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Прокурорская проверка была инициирована по обращению жителей дома № 1 по ул. Московской г. Твери. Жильцы выразили несогласие по поводу начислений платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Установлено, что упомянутый дом был введен в эксплуатацию 8 февраля 2017 года и не входил в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту по региональной программе. Соответственно, никаких начислений жильцам за капремонт поступать было не должно.

Однако, квитанции приходили. С ноября 2017 года по январь 2019-го жители исправно оплачивали квитанции, которые им в нарушение требований жилищного законодательства присылал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области.

- По фактам выявленных нарушений в адрес руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, начисление взносов на капитальный ремонт прекращено, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - По требованию прокурора, собственникам помещений многоквартирного дома, которые оплачивали начисленные взносы, произведён возврат указанных денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU