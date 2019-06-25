СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-25T16:54:39+03:00

На пожаре в Тверской области погибла женщина Фото: Василий ХОДАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре на улице Гоголя в Конаково Тверской области поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области поздно вечером 24 июня.

По прибытии на место, пожарные установили, что горит одноэтажный деревянный дом, принадлежащий женщине 1968 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, около двух часов ночи спасатели обнаружили внутри обгоревшие останки женщины, предположительно хозяйки дома.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU