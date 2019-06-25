Жители Тверской области искали Иван-чай. а обнаружили свалку опасных отходов
Фотографиями свалки люминесцентных ламп местные жители поделились в группе "Подслушано в городе Конаково" в соцсети 24 июня.
По кадрам можно понять, что лампы лежат на данном участке уже давно - упаковка отсырела и развалилась. Да и сами лампы валяются в беспорядке. Очевидно, что в таком количестве их вряд ли выкинули местные жители.
Однако, кому принадлежит "склад", пока неизвестно.
Справка "КП":
Использованные люминесцентные лампы относятся к первой (высшей) категории опасных отходов. Это почти то же самое, что ртутные термометры, только ртути в них содержится в разы меньше. Если такую лампу разбить, то токсичное вещество начнет испаряться и загрязнять воздух, поэтому их утилизируют в заводских условиях, соблюдая особые требования к транспортировке.
ИСТОЧНИК KP.RU