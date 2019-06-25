Жители Тверской области искали Иван-чай. а обнаружили свалку опасных отходов

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-25T14:10:28+03:00

Свалку опасных отходов обнаружили недалеко от Юренево Фото: vk.com/"Подслушано в городе Конаково"

Кто-то складировал люминесцентные лампы прямо в поле рядом с деревней Юренево в Конаковском районе

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Фотографиями свалки люминесцентных ламп местные жители поделились в группе "Подслушано в городе Конаково" в соцсети 24 июня.

По кадрам можно понять, что лампы лежат на данном участке уже давно - упаковка отсырела и развалилась. Да и сами лампы валяются в беспорядке. Очевидно, что в таком количестве их вряд ли выкинули местные жители.

Однако, кому принадлежит "склад", пока неизвестно.

Справка "КП":

Использованные люминесцентные лампы относятся к первой (высшей) категории опасных отходов. Это почти то же самое, что ртутные термометры, только ртути в них содержится в разы меньше. Если такую лампу разбить, то токсичное вещество начнет испаряться и загрязнять воздух, поэтому их утилизируют в заводских условиях, соблюдая особые требования к транспортировке.

ИСТОЧНИК KP.RU