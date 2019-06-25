Жительницу Тверской области оштрафовали за ложный донос о побоях
Женщина соврала, что ее избил сожитель
За ложный донос о побоях женщин придется заплатить штрафФото: Мария ЛЕНЦ
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Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительницы Фировского района, с учетом позиции гособвинителя, вынес суд.
Установлено, что женщина поссорилась с сожителем и сообщила, что он ее избил. В ходе проверки выяснилось, что подсудимая обвинила мужчину в преступлении, которого он не совершал.
- Согласившись с позицией стороны государственного обвинения, суд назначил злоумышленнице за ложный донос наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU