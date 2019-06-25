2019-06-25T13:01:39+03:00
Происшествия

Жительницу Тверской области оштрафовали за ложный донос о побоях

Женщина соврала, что ее избил сожитель
Ольга ТРОФИМОВА
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За ложный донос о побоях женщин придется заплатить штрафЗа ложный донос о побоях женщин придется заплатить штрафФото: Мария ЛЕНЦ
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Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительницы Фировского района, с учетом позиции гособвинителя, вынес суд.

Установлено, что женщина поссорилась с сожителем и сообщила, что он ее избил. В ходе проверки выяснилось, что подсудимая обвинила мужчину в преступлении, которого он не совершал.

- Согласившись с позицией стороны государственного обвинения, суд назначил злоумышленнице за ложный донос наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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