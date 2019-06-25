2019-06-25T10:04:56+03:00
Общество

После вмешательства прокуратуры жителей деревни Заполье в Тверской области обеспечили питьевой водой

Колодец в населенном пункте не функционировал долгое время
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей деревни обеспечили питьевой водой по настоянию прокуратуры Фото: архив "КП"Жителей деревни обеспечили питьевой водой по настоянию прокуратуры Фото: архив "КП"
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Проблема отсутствия холодной воды в деревне Заполье Рамешковского района Тверской области стала известна прокуратуре после обращения регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".

Установлено, что в населенном пункте длительное время отсутствовала питьевая вода, ремонт общественного колодца не проводился, так как объект не числился в реестре муниципальной собственности.

- По результатам проверки в адрес главы сельского поселения Ильгощи внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере организации водоснабжения, которое удовлетворено, администрацией поселения организован подвоз воды, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тверской области.

Бездействие администрации признано судом незаконным. Местные власти обязали поставить колодец на учет в качестве бесхозяйного общественного шахтного колодца, расположенного в д. Заполье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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