2019-06-25T09:39:01+03:00
Происшествия

В ДТП в Тверской области пострадал несовершеннолетний мотоциклист

Авария произошла в Старице
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Тверской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиНесовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Тверской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:

ДТП произошло днем, 24 июня в Старице, Тверской области.

65-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2115", двигался по ул. Ленина, при выполнении маневра поворота налево, на ул. Советскую, не уступил дорогу мотоциклу "BMW G310R", под управлением 17-летнего подростка (не имеющего права управления).

В результате столкновения мотоцикл был отброшен на стоящий перед пересечением проезжих частей автомобиль марки "Рено Дастер" под управлением 79-летнего водителя.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, несовершеннолетний мотоциклист с травмами был доставлен в больницу для оказания помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После вмешательства прокуратуры жителей деревни Заполье в Тверской области обеспечили питьевой водой
В Тверской области отмечают день памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской
Тверичан предпенсионного возраста приглашают на образовательную ярмарку
В Тверской области девушка на квадроцикле сбила 12-летнего велосипедиста
Причины ДТП с микроавтобусом на трассе М-9 в Тверской области выяснят следователи
Пожарные тушили лесную подстилку в Рамешковском районе Тверской области
Водитель фуры потерял сознание за рулем и съехал с трассы
Микроавтобус с пятнадцатью пассажирами съехал в кювет в Тверской области
Гости "Нашествия" в Тверской области смогут в прямом эфире увидеть запуск космической ракеты
В администрации рассказали, как Тверь будет отмечать День города - 2019
В Твери на улице Советской спилили недавно высаженные молодые деревья
Вечер песен Михаила Круга пройдет в Твери
Житель Тверской области не закрыл машину и ее обокрали
По миллиону рублей получат в Тверской области врачи, переехавшие работать на село
Виниловая вечеринка "Поставь пластинку" пройдет в Твери
Скончалась Злата Виноградова, известный тверской врач-психиатр
В школах и детских садах Твери начался ремонт
В Тверской области обокрали гараж местного жителя
Жизни детей, пострадавших при крушении катера в Тверской области, вне опасности
Клещ заразил боррелиозом жителя Твери
Замдиректора центра социального обслуживания в Тверской области оштрафовали за просроченные лекарства