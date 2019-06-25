В ДТП в Тверской области пострадал несовершеннолетний мотоциклист

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-25T09:39:01+03:00

Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Тверской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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ДТП произошло днем, 24 июня в Старице, Тверской области.

65-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2115", двигался по ул. Ленина, при выполнении маневра поворота налево, на ул. Советскую, не уступил дорогу мотоциклу "BMW G310R", под управлением 17-летнего подростка (не имеющего права управления).

В результате столкновения мотоцикл был отброшен на стоящий перед пересечением проезжих частей автомобиль марки "Рено Дастер" под управлением 79-летнего водителя.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, несовершеннолетний мотоциклист с травмами был доставлен в больницу для оказания помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU