Тверичан предпенсионного возраста приглашают на образовательную ярмарку

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-25T08:15:49+03:00

На мероприятии можно будет подобрать профессию по душе

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Ярмарка образовательных услуг для граждан предпенсионного возраста состоится 26 июня в Твери в ДК "Химволокно", на ул. Вагжанова, 7 корп.1, каб. 204 и 213. Ее организует Центр занятости населения города Твери.

На мероприятии мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 1964-1968 годов рождения, а также льготные категории населения, имеющие право на досрочную пенсию, смогут подобрать профессию с учетом собственных интересов и пожеланий. На выбор есть несколько вакансий: агент банка, агент по продаже недвижимости, бухгалтер, водитель категории "В", оператор электронно-вычислительных машин, официант, парикмахер, повар, продавец, садовод, секретарь, слесарь по ремонту автомобилей и другие.

- Планируемая продолжительность образовательных программ три месяца, - уточняют в пресс-службе администрации Твери. - Занятия бесплатны. Неработающим гражданам выплачивается стипендия в размере 11 280 рублей.

По поводу обучения граждане предпенсионного возраста также могут обращаться в Центр занятости населения города Твери с паспортом, трудовой книжкой, СНИЛС и документами об образовании.

Справки по телефону: 34-77-69 или на сайте Центра занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU