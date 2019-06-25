2019-06-25T08:03:21+03:00
Происшествия

В Тверской области девушка на квадроцикле сбила 12-летнего велосипедиста

ДТП произошло в Конаковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сбили 12-летнего велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиВ Тверской области сбили 12-летнего велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария произошла вечером, 24 июня, в СНТ "Прогресс" Конаковского района, Тверской области.

Сообщение о том, что квадроцикл совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, в региональное УГИБДД поступило из Конаковской ЦРБ в 20:30 вечера. Пострадавший обратился в медучреждение самостоятельно.

Со слов мальчика, его сбила девушка на квадроцикле, оказала помощь в доставке в ЦРБ на попутном автомобиле, а сама уехала.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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