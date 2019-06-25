2019-06-25T07:25:39+03:00
Происшествия

Причины ДТП с микроавтобусом на трассе М-9 в Тверской области выяснят следователи

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение
Ольга ТРОФИМОВА
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Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМикроавтобус с пассажирами съехал в кювет Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Следователи СКР в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства и причины травмирования водителя и пассажиров автобуса, двигавшегося по маршруту "Москва-Псков".

ДТП случилось около 22:50 вечера, 24 июня, на 320-м км трассы М9 "Балтия" в Нелидовском районе Тверской области. Микроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер", следовавший по маршруту "Москва-Великие Луки", съехал в кювет, но не опрокинулся. На момент ДТП внутри находились 15 человек. Пострадал водитель и двое пассажиров. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, их жизни ничего не угрожает.

- По факту произошедшего Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что водитель транспортной компании, управляя 19-ти местным автобусом, который арендует данная компания, осуществлял по договору фрахтования перевозку пассажиров по маршруту Москва-Псков, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр и контроль транспортного средства и был допущен к исполнению трудовых обязанностей.

Следователям предстоит разобраться, по какой причине автомобиль съехал на обочину встречного движения, где столкнулся с лесными насаждениями. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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