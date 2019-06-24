СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-24T18:46:01+03:00

Деревья вырубили, а и ста под некоторыми уже залили асфальтом и бетоном. Фото: Сергей Дмитриев

А на месте некоторых уже положили асфальт и бетон

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24 июня в Твери на улице Советской спилили недавно высаженные молодые деревья. Жители города тут же забили тревогу: ведь это не одно-два дерева, их не менее десятка.

- Деревья уничтожены от здания законодательного собрания до площади Михаила Тверского. Что опять пошло не так? Кто ответит по существу? - задают вопросы тверичане.

Удивление горожан понятно, ведь похоже, что деревья высаживать пока не собираются. На месте некоторых уже положили асфальт и бетон.

Вспомним, что еще совсем недавно Тверской проспект был очень зеленым. Под предлогом, что деревья уже старые, из срубили и посадили новые. Теперь на данном участке проспекта уже нет ни одного дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU