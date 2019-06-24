2019-06-24T13:27:55+03:00
Общество

Замдиректора центра социального обслуживания в Тверской области оштрафовали за просроченные лекарства

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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За просроченные лекарства должностное лицо заплатит штрафЗа просроченные лекарства должностное лицо заплатит штрафФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во внимание прокуратуры попало Стационарное отделение для престарелых и инвалидов ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Сонковского района Тверской области.

Проверка выявила, что в социальном учреждении не соблюдались условия хранения лекарственного препарата (температурный режим хранения занижен от 3 до 10 градусов по Цельсию), хранились и использовались препараты, сроки годности которых истекли в декабре 2017 года, ноябре 2018 года, январе и марте 2019 года.

- И.о. прокурора района в отношении заместителя директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.19.20 КоАП РФ, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. - Дело рассмотрено мировым судьей, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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