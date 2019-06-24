Водитель, ставший виновником ДТП с четырьмя машинами в Твери, скрылся с места происшествия

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-24T11:36:58+03:00

Виновник скрылся с места ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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ДТП случилось поздно вечером, 22 июня, на Волоколамском проспекте, в районе д. 25, к.1, в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, неустановленный водитель, управляя автомобилем "HYUNDAI SANTA FE" не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и врезался в "MAZDA-3" под управлением 21-летней девушки.

В результате столкновения "MAZDA-3" врезалась в автомобиль "LADA 219010", а "LADA 219010" - в "ВАЗ 210540.

Виновник аварии - водитель "HYUNDAI SANTA FE" с места ДТП скрылся.

Среди пострадавших - пассажир "LADA". Двухлетняя девочка находилась на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве. Родители с ребенком самостоятельно обратились в приемное отделение Городской больницы №6 в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU