Водитель, ставший виновником ДТП с четырьмя машинами в Твери, скрылся с места происшествия
ДТП случилось поздно вечером, 22 июня, на Волоколамском проспекте, в районе д. 25, к.1, в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, неустановленный водитель, управляя автомобилем "HYUNDAI SANTA FE" не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и врезался в "MAZDA-3" под управлением 21-летней девушки.
В результате столкновения "MAZDA-3" врезалась в автомобиль "LADA 219010", а "LADA 219010" - в "ВАЗ 210540.
Виновник аварии - водитель "HYUNDAI SANTA FE" с места ДТП скрылся.
Среди пострадавших - пассажир "LADA". Двухлетняя девочка находилась на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве. Родители с ребенком самостоятельно обратились в приемное отделение Городской больницы №6 в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU