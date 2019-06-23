Московский классический балет и солисты Московской оперетты выступят на "Музыкальных вечерах на Селигере" в Тверской области
С 28 июня по 6 июля 2019 года в Осташкове пройдёт XXXII Международный фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере».
В первый фестивальный день зрителей ждёт вечер одноактных балетов Шопена «Шопениана» и «Кармен» Бизе в постановке Московского классического балета.
На «Музыкальных вечерах» выступят ансамбль «Оркестр на все времена», солисты музыкальных ансамблей Российской Национальной гвардии, солист театра «Новая опера», Национальной Рейсоперы из Нидерландов, Большого театра России – Ярослав Абаимов, заслуженный артист Татарстана и Казахстана – Нурлан Бекмухамедов, лауреаты Международных конкурсов – Надежда Сергеева (арфа) и Надежда Остапенко (скрипка).
В день закрытия фестивал солисты Московской оперетты представят музыкальный фарс «Здравствуйте, я ваша тётя».
ИСТОЧНИК KP.RU