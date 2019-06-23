2019-06-23T16:21:58+03:00
Звезды

Московский классический балет и солисты Московской оперетты выступят на "Музыкальных вечерах на Селигере" в Тверской области

Традиционный фестиваль классической музыки начнётся в Осташкове уже совсем скоро
Виктория ТУШКОВА
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С 28 июня по 6 июля 2019 года в Осташкове пройдёт XXXII Международный фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере»С 28 июня по 6 июля 2019 года в Осташкове пройдёт XXXII Международный фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 28 июня по 6 июля 2019 года в Осташкове пройдёт XXXII Международный фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере».

В первый фестивальный день зрителей ждёт вечер одноактных балетов Шопена «Шопениана» и «Кармен» Бизе в постановке Московского классического балета.

На «Музыкальных вечерах» выступят ансамбль «Оркестр на все времена», солисты музыкальных ансамблей Российской Национальной гвардии, солист театра «Новая опера», Национальной Рейсоперы из Нидерландов, Большого театра России – Ярослав Абаимов, заслуженный артист Татарстана и Казахстана – Нурлан Бекмухамедов, лауреаты Международных конкурсов – Надежда Сергеева (арфа) и Надежда Остапенко (скрипка).

В день закрытия фестивал солисты Московской оперетты представят музыкальный фарс «Здравствуйте, я ваша тётя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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