Авторская фотовыставка «Городской пейзаж. Путевые зарисовки. Музейные раритеты» открылась в Твери

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-23T13:11:34+03:00

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На новую выставку приглашает Тверской музейно-выставочный центр на Советской, 54. Автор фоторабот - тверичанин Николай Погорелов. Это универсальный мастер, владеющий всеми жанрами фотоискусства. Экспозиция выставки стала результатом его фотонаблюдений, сделанных в путешествиях и в родном городе.

Истории Твери посвящено большинство представленных на выставке работ, среди них есть даже фотографии сохранённых реликвий из коллекции Тверского музея.

- Произведения Николая Погорелова наполнены энергией солнца, которую он аккумулирует в своих фотоработах, путешествуя по всему миру, и щедро делится ею со всеми, - рассказывают организаторы экспозиции. - За такой расточительностью стоит большой жизненный и профессиональный опыт.

Выставку можно посетить до 14 июля: среда - пятница с 11:00 до 20:00, суббота - воскресенье с 11:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU