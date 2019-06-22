Разыскивают водителя, сбившего насмерть человека и скрывшегося с места ДТП под Тверью

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-22T11:02:09+03:00

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Трагическое ДТП произошло 22 июня около 3:00 на 25 километре дороги "Тверь – Лотошино – Шаховская" а Калининском районе. Водитель «Нивы» не заметил пешеходов, идущих по обочине, и сбил одного из них. Мужчина 1979 года рождения скончался. По информации Управления ГИБДД по Тверской области, пешеходы не имели светоотражающих элементов на одежде. Водитель бросил машину и скрылся с места ДТП, его разыскивают. Предположительно и пешеход и водитель имели признаки опьянения.

И ещё одно ДТП произошло на шестом километре дороги Кашин – Фалево в Кашинском районе около 4:40. Машина съехала с дороги и опрокинулась. Погиб пассажир, сидевший спереди. Обстоятельства и состояние водителя устанавливаются Госавтоинспекцией, предположительно водитель мог быть нетрезв.

Госавтоинспекция Тверской области призывает предотвращать трагедии и не позволять близким садиться за руль в состоянии опьянения. Если вам стало известно о пьяном водителе, находящемся за рулём, сразу сообщайте об этом по телефону 02

ИСТОЧНИК KP.RU