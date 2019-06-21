Соседи в Твери помогли пожилой женщине выйти из дома, где произошёл пожар
Предварительно виной пожара стала неисправность в электроприборе
Огонь ликвидировали оперативно. Фото: "Новая Тверь" vk.com/tverbuilding
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Пожар в Заволжском районе Твери на улице Дачной произошёл вечером в пятницу, 21 июня. Возгорание произошло в частном доме. По сообщению Главного управления МЧС по Тверской области открытое горение было ликвидировано оперативно, это произошло около 19:30. На месте работали отделения тверских пожарных частей №№3, 4, 72, ОП-3.
Пострадавших в пожаре нет. По словам очевидцев, до прибытия огнеборцев соседи помогли выйти из дома пожилой женщине.
По предварительной информации возгорание было спровоцировано неисправностью в работе электрообрудования.
ИСТОЧНИК KP.RU