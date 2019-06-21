2019-06-21T21:10:54+03:00
Происшествия

Соседи в Твери помогли пожилой женщине выйти из дома, где произошёл пожар

Предварительно виной пожара стала неисправность в электроприборе
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Огонь ликвидировали оперативно. Фото: "Новая Тверь" vk.com/tverbuildingОгонь ликвидировали оперативно. Фото: "Новая Тверь" vk.com/tverbuilding
Изменить размер текста:

Пожар в Заволжском районе Твери на улице Дачной произошёл вечером в пятницу, 21 июня. Возгорание произошло в частном доме. По сообщению Главного управления МЧС по Тверской области открытое горение было ликвидировано оперативно, это произошло около 19:30. На месте работали отделения тверских пожарных частей №№3, 4, 72, ОП-3.

Пострадавших в пожаре нет. По словам очевидцев, до прибытия огнеборцев соседи помогли выйти из дома пожилой женщине.

По предварительной информации возгорание было спровоцировано неисправностью в работе электрообрудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Тверской области находится в норме
Выпускник тверской гимназии на ЕГЭ получил по 100 баллов по физике и математике и 98 баллов по русскому языку
Гастроли Смоленского театра драмы в Твери завершатся любовной историей "Верная жена"
Из квартиры жительницы Твери украли ювелирные украшения
План мероприятий на День памяти и скорби в Твери и области
"Жигули" попали под поезд на карьерах в Твери
Кинологи МВД Тверской области отмечают профессиональный праздник
Чтобы похудеть, жительница Твери заказала запрещенные препараты
В Тверской области стали меньше рожать и реже умирать
В Твери открывается «Конноспортивный центр имени Натальи Серовой»
Почти 2,5 тысячи подростков нашли работу на время летних каникул в Тверской области
Два человека серьезно пострадали в ДТП на трассе М10 в Тверской области
Тверская область лишилась объекта культурного наследия
Спасатели предупреждают жителей Тверского региона о сильном ливне
На улице Хромова в Твери положили новый асфальт
У Обелиска Победы в Твери приземлился военный вертолет
Участкового из Тверской области обвиняют в сбыте наркотиков
11-летний велосипедист пострадал в ДТП в Тверской области
В Тверской области водитель сбил лося и врезался в дерево
Житель Тверской области из-за ревности убил знакомого своей сожительницы
В Тверской области второй день ищут молодого человека, который пропал в Зубцовском районе
Причиной ДТП с микроавтобусом под Тверью мог стать сон водителя за рулем
Тверские живодеры, которые издевались над котом, хотят обжаловать приговор
В Тверской области снова тушили лесную подстилку
Восемь человек пострадали в аварии с легковым автомобилем в Тверской области