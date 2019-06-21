В Тверской области второй день ищут молодого человека, который пропал в Зубцовском районе

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-21T09:44:33+03:00

Молодой человек пропал в ЗУбцовском районе Фото: vk.com/ВПСО "Сова Ржев, Зубцов

Парень может нуждаться в медицинской помощи

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Федоров Андрей Олегович, 2000-го года рождения, ушел из дома в деревне Бубново в Зубцовском районе Тверской области вечером, 19 июня, и не вернулся.

Ориентировки о его поисках появились в сообществе "ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов" в социальной сети.

Молодой человек ростом 176 см, волосы темные средней длины, глаза серо-зеленые, телосложение худощавое. Был одет в темно-синюю клетчатую рубашку с длинными рукавами, темные брюки со светлыми лампасами, короткие резиновые сапоги черного цвета.

Также сообщается, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефонам: 8(915)-722-55-66, 8(996)-922-02-61 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU