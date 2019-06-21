В Тверской области второй день ищут молодого человека, который пропал в Зубцовском районе
Федоров Андрей Олегович, 2000-го года рождения, ушел из дома в деревне Бубново в Зубцовском районе Тверской области вечером, 19 июня, и не вернулся.
Ориентировки о его поисках появились в сообществе "ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов" в социальной сети.
Молодой человек ростом 176 см, волосы темные средней длины, глаза серо-зеленые, телосложение худощавое. Был одет в темно-синюю клетчатую рубашку с длинными рукавами, темные брюки со светлыми лампасами, короткие резиновые сапоги черного цвета.
Также сообщается, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефонам: 8(915)-722-55-66, 8(996)-922-02-61 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU