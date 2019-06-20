2019-06-20T23:56:43+03:00
Общество

Прогулки с биноклем пройдут в Твери

Приглашает Ботанический сад ТвГУ
Ирина ТАРАСОВА
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Ботанический сад вновь приглашает жителей Твери на «Прогулки с биноклем». Это новый формат путешествий-экскурсий по Саду в мини-группах по 8-10 человек.

- Мы будем вместе в руководителем отдела экологического образования Сада Ольгой Бахтиловой: искать гнездовья и птичек, учиться узнавать птиц по голосам и внешнему виду, наблюдать за поведением птиц в живой природе, любоваться водной гладью пруда и кронами деревьев, рассматривать листву, плоды и шишки и наслаждаться пением лягушек и птиц! - приглашают сотрудники сада.

Приглашают любознательных и терпеливых, взрослых и детей (7+).

Гид и бинокли предоставляются. С собой иметь средства защиты от комаров.

Группы формируются во дворе перед входом в Сад.

22 июня (суббота) 17.30-18.30

23 июня (воскресенье) 8.30-9.30

29 июня (суббота) 17.30-18.30

30 июня 8.30-9.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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