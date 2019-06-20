Работников железной дороги осудили за попытку хищения дизельного топлива

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-20T17:54:57+03:00

Мужчины слили с тепловоза 390 литров солярки и были оштрафованы

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Уголовное дело в отношении двух работников ОАО "РЖД" Оленинский районный суд рассмотрел 29 мая 2019 года. Мужчины обвинялись в покушении на кражу дизельного топлива.

Установлено, работники слили 390 литров солярки, чтобы передать их неустановленному лицу. 30-литровые пластиковые канистры во время движения тепловоза подсудимые сбросили недалеко от станции Оленино, где их должен был подобрать "заказчик".

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции и похищенное имущество было изъято.

- Принимая во внимание, что обвиняемые положительно характеризуются, ранее не судимы, впервые привлекаются к уголовной ответственности, имеют постоянное место работы, вину признали полностью, в содеянном раскаялись, дали явку с повинной, ущерб от преступления отсутствует, а похищенное изъято, а также удовлетворяя ходатайство следователя СО ЛО МВД России, суд прекратил в отношении них уголовное дело и назначил им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Оленинского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU