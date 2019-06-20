Бывшему сотруднику УФСИН в Тверской области дали взятку алкоголем
В Бежецкий районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение должностным лицом взятки в размере не превышающей десяти тысяч рублей).
По версии предварительного следствия, бывший начальник отдела безопасности получил взятку в виде спиртных напитков от супруги одного из осужденных, отбывающего длительное наказание в исправительной колонии №6. Таким образом женщина просила обеспечить арестанту покровительство, попустительство и облегчение условий отбытия наказания, и возможность передавать мужу запрещенные предметы.
По информации прокуратуры Тверской области, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU