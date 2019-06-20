2019-06-20T15:10:54+03:00
Происшествия

Бывшему сотруднику УФСИН в Тверской области дали взятку алкоголем

Мужчина предстанет перед судом
Ольга ТРОФИМОВА
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Экс-сотрудник УФСИН по Тверской области пойдет под суд за мелкое взяточничество Фото: архив "КП"Экс-сотрудник УФСИН по Тверской области пойдет под суд за мелкое взяточничество Фото: архив "КП"
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В Бежецкий районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение должностным лицом взятки в размере не превышающей десяти тысяч рублей).

По версии предварительного следствия, бывший начальник отдела безопасности получил взятку в виде спиртных напитков от супруги одного из осужденных, отбывающего длительное наказание в исправительной колонии №6. Таким образом женщина просила обеспечить арестанту покровительство, попустительство и облегчение условий отбытия наказания, и возможность передавать мужу запрещенные предметы.

По информации прокуратуры Тверской области, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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