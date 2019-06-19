Житель Твери будет девять месяцев отрабатывать долги по алиментам

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-19T14:54:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Московский районный суд г. Твери вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Установлено, что с 18 декабря 2018 года по 21 марта 2019 года мужчина не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетних детей – 2003 года рождения и 2005 года рождения. В результате задолжал им без малого 60 тысяч рублей.

Приговором Московского районного суда г. Твери мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на девять месяцев. 10% его дохода пойдет в доход государства, сообщает пресс-служба суда.

Назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU