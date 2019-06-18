2019-06-18T22:45:22+03:00
Звезды

«Лето во Дворце» проходит в Тверской областной картинной галерее

Так называется программа для детей, включающая множество интересных мероприятий
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Помимо экскурсий по экспозиции галереи юные тверичане смогут посетить мастер классы по рисованию, а также интерактивные занятия «В мастерской художника», «Натюрморт», «Скульптура», «История фарфоровой чашечки». Кроме этого для них подготовлены квест-игры «Русская икона», «Страна Советов», «Дом святого Спаса», а в компьютерном классе пройдут лекции-игры «Царское дело» и «Ровесники».

В ближайшее время в рамках программы «Лето во Дворце» можно посетить следующие мероприятия:

20 июня – экскурсия «Знакомство с музеем». Начало в 14:00.

21 июня – квест-игра «Знакомство с русской иконой». Начало в 14:00.

В течение недели, кроме выходных (понедельник и вторник) можно будет бесплатно поиграть в компьютерные игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери появится школа Юрия Башмета
II этап Всероссийского фестиваля-конкурса соберет в Твери 96 лучших любительских коллективов страны
На стройплощадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области забили больше 1000 свай
Два снаряда времен войны обезвредили в Тверской области
Два человека пострадали в ДТП под Тверью
Врачи детской областной больницы проведут приём маленьких пациентов из семи районов Тверской области
Прибавку в 441 рубль получили более 50 тысяч пенсионеров в Тверской области
В Твери женщину из-за возраста не взяли работать офис-менеджером
Резервные ЕГЭ по литературе и географии состоялись в Тверской области
В Тверской области ищут парня, который вышел из торгового центра и пропал
Кинолог с собакой помогли найти пропавшего мужчину в Тверской области
В Тверской области женщина прятала на складе более 12 тысяч бутылок "паленого" алкоголя
Житель Тверской области прятал в гараже подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков
В Тверской области проверят систему оповещений
Вандалы разломали качели для инвалидов-колясочников в Твери
В Твери мужчина умер у ворот реабилитационного центра
Пожарные тушат здание заброшенной школы в Твери
У мужчины отняли телефон на улице в Твери
В Тверской области мужчина съехал в кювет на угнанной машине
Жителю Твери пришлось выплатить 1,4 млн. рублей по кредиту, чтобы улететь в отпуск
Женщину, которая в Твери упала под "Сапсан", обвиняют в убийстве ребенка
Жителей Твери и области приглашают на "Бакунинские чтения"
На трассе М10 в Тверской области потушили условный пожар
Пьяный водитель мопеда спровоцировал ДТП в Тверской области
На трассе в Тверской области легковушка сбила лося
Жителей Тверской области приглашают на службу в пожарный отряд
Во время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области найдено 12 медальонов