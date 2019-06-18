«Лето во Дворце» проходит в Тверской областной картинной галерее

18 Июнь 22:45 2019-06-18T22:45:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Помимо экскурсий по экспозиции галереи юные тверичане смогут посетить мастер классы по рисованию, а также интерактивные занятия «В мастерской художника», «Натюрморт», «Скульптура», «История фарфоровой чашечки». Кроме этого для них подготовлены квест-игры «Русская икона», «Страна Советов», «Дом святого Спаса», а в компьютерном классе пройдут лекции-игры «Царское дело» и «Ровесники».

В ближайшее время в рамках программы «Лето во Дворце» можно посетить следующие мероприятия:

20 июня – экскурсия «Знакомство с музеем». Начало в 14:00.

21 июня – квест-игра «Знакомство с русской иконой». Начало в 14:00.

В течение недели, кроме выходных (понедельник и вторник) можно будет бесплатно поиграть в компьютерные игры.

ИСТОЧНИК KP.RU