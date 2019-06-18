18 Июнь 21:08 2019-06-18T21:08:48+03:00

Два человека пострадали в ДТП под Тверью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Легковые автомобили столкнулись недалеко от трассы М10

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Авария произошла вечером, 18 июня, на 19-м км автодороги Конаково-Иваньково, рядом с трассой М10 в Конаковском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей пострадали водитель и пассажир "Лады Ларгус". У водителей признаков алкогольного опьянения не выявлено.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU