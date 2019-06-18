Два человека пострадали в ДТП под Тверью
Легковые автомобили столкнулись недалеко от трассы М10
Два человека пострадали в ДТП под ТверьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 18 июня, на 19-м км автодороги Конаково-Иваньково, рядом с трассой М10 в Конаковском районе.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей пострадали водитель и пассажир "Лады Ларгус". У водителей признаков алкогольного опьянения не выявлено.
Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU