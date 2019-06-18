В Твери женщину из-за возраста не взяли работать офис-менеджером
За это компанию привлекли к административной ответственности
Прокуратура выявила факт дискриминации Фото: архив "КП"
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Факт дискриминации выявлен прокуратурой Московского района г. Твери.
Установлено, что городской Центр занятости выдал женщине направление на работу на замещение вакантной должности «офис-менеджер» в одной из тверских компаний. Однако, предприятие отказало потенциальному сотруднику в приеме на работу, мотивировав, что женщина не подходит им по возрасту, а это является нарушением Трудового кодекса РФ.
Прокурором района в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении.
Суд привлек юридическое лицо к административной ответственности в виде предупреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU