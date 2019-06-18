Резервные ЕГЭ по литературе и географии состоялись в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-18T16:53:28+03:00

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Вчера, 17 июня, стартовал резервный период для сдачи единого государственного экзамена. В этот период экзаменуют тех, у кого сдача нескольких предметов по выбору проводилась в один и тот же день, а также тех, кто пропустил экзамены по уважительной причине и выпускников прошлых лет.

Первыми экзаменами резервных дней стали ЕГЭ по литературе и географии. По данным Министерства образования Тверской области в регионе литературу сдавали 22 человека, в том числе 6 выпускников текущего года. Географию сдавали 2 участника, 1 из них - выпускник текущего года.

ЕГЭ по литературе и географии прошли в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений.

Напомним, во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 в Тверской области работает региональная горячая линия +7 (4822) 32 06 19 и горячая линия Рособрнадзора +7 (495) 984 89 19, а также телефон доверия ЕГЭ +7 (495) 104 68 38, куда можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU