На трассе в Тверской области легковушка сбила лося
Один человек пострадал
В Тверской области сбили лося Фото: архив "КП"
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ДТП произошло в ночь на 18 июня на 375-м км трассы М-9 - "Балтия" в Западнодвинском районе.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель ехал по трассе и сбил лося. В результате столкновения с диким животным пострадала пассажирка легкового автомобиля.
Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено. Женщине оказана помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU