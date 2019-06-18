2019-06-18T08:10:41+03:00
Происшествия

На трассе в Тверской области легковушка сбила лося

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сбили лося Фото: архив "КП"В Тверской области сбили лося Фото: архив "КП"
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ДТП произошло в ночь на 18 июня на 375-м км трассы М-9 - "Балтия" в Западнодвинском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель ехал по трассе и сбил лося. В результате столкновения с диким животным пострадала пассажирка легкового автомобиля.

Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено. Женщине оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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