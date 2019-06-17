2019-06-17T18:32:33+03:00
Звезды

В пятый раз Тверь примет фестиваль польских фильмов «Висла»

Показы пройдут и в Торжке
Ирина ТАРАСОВА
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В Твери фестиваль пройдет в 5-ый раз. А в России - в 12-ыйВ Твери фестиваль пройдет в 5-ый раз. А в России - в 12-ый
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С 21 по 28 июня Тверь в пятый раз примет фестиваль польских фильмов «Висла». Фестиваль организовывается в России вот уже двенадцать лет фондом «Поддержка» при помощи Министерства культуры Российской Федерации.

Основным тверским партнёром фестиваля стало Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

«Висла» откроется 21 июня в 18.00 в досуговом центре «Мир» (ул. Можайского, д.63) драмой Лукаша Гжегожека «Дочь тренера», рассказывающей об извечном конфликте отцов и детей, и о том, сколь губительными могут быть завышенные амбиции родителей по отношению к своим детям.

22 июня досуговый центр «Мир» представит зрителям два фильма, каждый из которых так или иначе связан с темой Второй мировой войны. В 14.00 — фильм «Оборотень», действие которого происходит летом 1945 года. В 16.00 будет показана историческая драма «Камердинер», посвящённая судьбе маленького человека в период между двумя мировыми войнами и в самом начале Второй мировой войны.

23 июня в 14.00 в «Мире» можно увидеть лёгкую комедию «Юлиуш», о рассеянном и добродушном учителе рисования, постоянно попадающем в нелепые ситуации из-за своего не в меру активного отца-пенсионера.

25 и 26 июня в 19.00 в студии дизайна «Холмакс» (ул. Брагина, 2) пройдут фестивальные показы, организованные совместно с образовательным проектом «Рельсы». Каждый из показов будет проходить в формате киноклуба и предваряться короткой вводной лекцией. Так, например, 25 июня перед фильмом «Помилование» Яна Якуба Кольского можно будет послушать лекцию культуролога и, по совместительству, организатора фестиваля «Висла» Анастасии Каменской. Лекция под названием «Холодная война, которой не было» расскажет о запутанной ситуации в восточной Европе после второй мировой войны. Само же «Помилование» стало призёром конкурсной программы фестиваля «Висла» с формулировкой «за осмысление сложного времени через глубоко личную историю».

26 июня зрителей ожидает показ документального фильма о закулисье профессиональной художественной гимнастики «За пределом» и лекция киноведа Светланы Еланской «Документалка: правда или вымысел?» Для того, чтобы попасть на эти сеансы, желающим необходимо зарегистрироваться на сайте www.therails.cc

28 июня, в день закрытия фестиваля зрителей снова приглашают в «Мир». В 16.00 будет показана картина «Как собака с кошкой». Фильм основан на действительных фактах. Кстати, фильм оказался призёром конкурсной программы «Вислы» этого года. Он получил приз с формулировкой за «любовь к людям и деликатность высказывания».

В 18.00 пройдёт специальный показ ко Дню молодёжи. Будут показаны фильмы студентов Факультета радио и телевидения Силезского университета в Катовице.

Ещё один спецпоказ состоится ровно через месяц после основной программы фестиваля. 28 июля в горсаду под открытым небом в рамках фестиваля экологии зрители смогут увидеть документальный фильм «Деревня плавающих коров».

Также с 20 по 30 июня в рамках параллельной программы фестиваля в музее фотографии «Искра» можно увидеть выставку фотографий, сделанных польским фотографом Лукашем Бонком на съёмочной площадке фильма «Холодная война».

И, по давней традиции, «Висла» посетит ещё один город Тверской области — Торжок.

28 июня в ДК на площади Ананьина 8 фестиваль откроется показом фильма «Камердинер», а 29 июня продолжится марафоном из трёх фильмов — «Клуб бродяг», «Юлиуш» и «Дочь тренера».

Вход на все фестивальные показы в Твери и Торжке бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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