Маленьких зрителей тверской ТЮЗ приглашает на спектакль-легенду "Прыгучий мышонок"

17 Июнь 18:13 2019-06-17T18:13:45+03:00

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21 июня в Тверском театре юного зрителя покажут мудрый спектакль-легенду "Прыгучий мышонок". О чем постановка, пусть и для маленьких зрителей? Конечно, о жизни и мечте.

Маленький Мышонок, тревожимый звуками и видениями большого мира, спешит все увидеть, все узнать. Но самая заветная цель – увидеть священные горы. На пути к своей мечте придется ему многим пожертвовать, но только так сможет он приблизиться к цели и доказать, что он достоин считаться Взрослым.

Маленькие зрители не только познакомятся с легендой индейцев Северной Америки, но и увидят настоящие танцы, услышат этнические песни и живую музыку, почувствуют истинный дух этого народа. Спектакль помогает ребёнку понять важность таких качеств как любознательность, храбрость, стремление идти к цели, несмотря ни на что.

Начало в 10:30.

Билеты в кассе театра.

ИСТОЧНИК KP.RU