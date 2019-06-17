Спасо-Преображенский собор в Твери становится белоснежным

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-17T15:58:24+03:00

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17 июня появились первые фотографии обновленного Спасо-Преображенского собора в Твери.

Об изменениях на своей странице в соцсетях рассказывает руководитель строительства, исполнительный директор Группы компаний «Премьер Development» Павел Парамонов.

- Собор постепенно меняет свой цвет с красного обожженного керамического кирпича на белую обмазку. Что внутри, что снаружи. Смонтированы окна на малых барабанах и приступаем к монтажу на большом. Электрика внутри уже готова. Уложены тёплые полы в алтарной части. Полным ходом идут работы по крепежу декора на барабанах, как внутри, так и снаружи.

Также Павел Александрович сообщает, что на этой неделе из Израиля придет иерусалимский камень для пола алтаря и четверика. Также уже решен вопрос, как будут подниматься все пять куполов. Для это цели придется перекрыть улицу Советскую. В целом, по словам Павла Парамонова "движение идет полным ходом".

Штукатурят внутри и снаружи. Фото: Павел Парамонов

Работы продолжаются. Фото: Павел Парамонов

ИСТОЧНИК KP.RU