Спасо-Преображенский собор в Твери становится белоснежным
17 июня появились первые фотографии обновленного Спасо-Преображенского собора в Твери.
Об изменениях на своей странице в соцсетях рассказывает руководитель строительства, исполнительный директор Группы компаний «Премьер Development» Павел Парамонов.
- Собор постепенно меняет свой цвет с красного обожженного керамического кирпича на белую обмазку. Что внутри, что снаружи. Смонтированы окна на малых барабанах и приступаем к монтажу на большом. Электрика внутри уже готова. Уложены тёплые полы в алтарной части. Полным ходом идут работы по крепежу декора на барабанах, как внутри, так и снаружи.
Также Павел Александрович сообщает, что на этой неделе из Израиля придет иерусалимский камень для пола алтаря и четверика. Также уже решен вопрос, как будут подниматься все пять куполов. Для это цели придется перекрыть улицу Советскую. В целом, по словам Павла Парамонова "движение идет полным ходом".
Штукатурят внутри и снаружи. Фото: Павел Парамонов
Работы продолжаются. Фото: Павел Парамонов
ИСТОЧНИК KP.RU