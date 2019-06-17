Женщина забыла деньги в банкомате, и они достались злоумышленнику в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-17T15:31:38+03:00

Мужчина забрал деньги из банкомата, которые забыл другой клиент Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За кражу мужчина может сесть в тюрьму

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С заявлением о краже денег с банковской карты в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 29-летняя жительница областного центра.

Полицейские выяснили, что в день происшествия женщина обналичивала свою кредитную карту в одном из подразделений банка. Совершив операцию по снятию наличных на сумму 5 тысяч рублей и получив из банкомата карту обратно, женщина не дождалась выдачи денег из купюроприемника и ушла. Мужчина, который в этот момент находился рядом, забрал деньги себе.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 27-летний местный житель. В полиции мужчина во всем признался и вернул деньги.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU