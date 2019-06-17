2019-06-17T13:59:36+03:00
Общество

За разрисованную школу в Твери подросткам установили комендантский час

Молодым людям запретили выходить на улицу с девяти вечера до шести утра
Ольга ТРОФИМОВА
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Подростков осудили за художества на фасаде школыПодростков осудили за художества на фасаде школыФото: Анна КОЛПАКОВА
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Акт вандализма подростки совершили в августе прошлого года. Четверо несовершеннолетних приобрели баллончики с аэрозольной краской разных цветов, после чего грубо нарушая нормы общественной нравственности и эстетики, пренебрегая правилами поведения в общественных местах, нанесли на стены фасада и входную группу школы надписи и рисунки, обезобразив внешний вид здания.

- В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство о применении принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних и просил суд учесть, что преступление ими совершено накануне Дня знаний, что свидетельствует о его циничности, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Постановлением Московского районного суда г. Твери несовершеннолетние получили предупреждения. Их обязали загладить причиненный вред, передали под надзор родителям и на полгода запретили выходить из дома с 21 часа вечера до 6 часов утра без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением ограничения.

Судебное решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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