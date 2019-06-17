Огнеборцы спасли из горящего дома жителя Тверской области
Пожар произошел в Кувшиново
В Тверской области произошел пожар в жилом домеФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о пожаре на улице Гражданская, в г. Кувшиново поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 16 июня.
По прибытии на место спасатели установили, что ЧП произошло в деревянном одноэтажном доме.
В результате возгорания огнем повреждена внутренняя отделка террасы на площади 0,5 кв. метров. Мужчина 1980 года рождения в огне не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.
Сумма ущерба устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU