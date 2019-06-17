Огнеборцы спасли из горящего дома жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-17T13:41:28+03:00

В Тверской области произошел пожар в жилом доме Фото: Василий ХОДАРЕВ

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Сообщение о пожаре на улице Гражданская, в г. Кувшиново поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 16 июня.

По прибытии на место спасатели установили, что ЧП произошло в деревянном одноэтажном доме.

В результате возгорания огнем повреждена внутренняя отделка террасы на площади 0,5 кв. метров. Мужчина 1980 года рождения в огне не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

Сумма ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU