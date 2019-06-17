2019-06-17T12:16:44+03:00
Общество

Экс-депутат Госдумы от Тверской области Владимир Васильев госпитализирован

Об этом сообщило правительство Дагестана, где он работает в настоящее время
Ольга ТРОФИМОВА
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Владимир Васильев госпитализирован в столичную клинику Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССВладимир Васильев госпитализирован в столичную клинику Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Глава Республики Дагестан Владимир Васильев был госпитализирован 16 июня.

Как сообщает пресс-служба правительства Республики, он находится на лечении в Москве с диагнозом "воспаление лёгких". В настоящее время его обязанности исполняет председатель правительства Республики Артем Здунов.

Напомним, Владимир Васильев ранее представлял в Госдуме Тверскую область, занимал должность вице-спикера, руководил парламентской фракцией.

В октябре 2017 года был назначен исполняющим обязанности главы Республики Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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