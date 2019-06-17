Экс-депутат Госдумы от Тверской области Владимир Васильев госпитализирован
Об этом сообщило правительство Дагестана, где он работает в настоящее время
Владимир Васильев госпитализирован в столичную клинику Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Глава Республики Дагестан Владимир Васильев был госпитализирован 16 июня.
Как сообщает пресс-служба правительства Республики, он находится на лечении в Москве с диагнозом "воспаление лёгких". В настоящее время его обязанности исполняет председатель правительства Республики Артем Здунов.
Напомним, Владимир Васильев ранее представлял в Госдуме Тверскую область, занимал должность вице-спикера, руководил парламентской фракцией.
В октябре 2017 года был назначен исполняющим обязанности главы Республики Дагестан.
ИСТОЧНИК KP.RU