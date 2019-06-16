Жителей Твери приглашают принять участие в Параде детских колясок
Приглашают всех желающих
Парад пройдет уже в третий раз. Фото: Геометрия
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14 июля, в Твери состоится традиционный Парад детских колясок. Главная идея яркого семейного праздника - проявить фантазию, придумать оригинальный дизайн коляски, украсить ее и весело провести время.
- Мы рады каждому участнику! И сейчас находимся в стадии активной подготовки ко встрече с вами! Хочешь стать участником Парада колясок и выиграть ценные призы от спонсоров? Если есть желание, присоединяйтесь! - приглашают организаторы.
Желающим необходимо скачать, заполнить и отправить заявку участника Парада колясок сообщением в группу.
ИСТОЧНИК KP.RU