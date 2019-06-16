2019-06-16T20:23:28+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП

Угрозы жизни для пострадавшего нет
Ирина ТАРАСОВА
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Угрозы жизни для ребенка нетУгрозы жизни для ребенка нет
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16 июня в городе Бежецк Тверской области на улице Чехова д.6 был совершен наезд на пешехода, девочку 2011 года рождения.

Ребенок играл со своими сверстниками на обочине дороги. Во время игры одна девочка толкнула другую, и та сделала шаг на проезжую часть. В этот момент во дворовую территорию совершил поворот автомобиль Форд Мондео. После наезда на ребенка автомобиль скрылся с места происшествия.

- Водитель и автомобиль были установлены и найдены. Водитель пояснил, что уехал по причине того, что все дети, в том числе и пострадавшая, убежали. По факту ДТП составляется административный протокол по статье 12.27 ч2, - прокомментировали в УГИБДД по Тверской области.

Угрозы жизни для ребенка нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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