2019-06-16T12:49:41+03:00
Происшествия

В результате пожара на «Торжокской льносемстанции» в Тверской области сгорело одно помещение и два автомобиля

Окончательно ликвидировать возгорание удалось через три часа
Ирина ТАРАСОВА
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Полыхал склад в течение нескольких часов. Фото: Димон Савельев, Вконтакте, Подслушано в ТоржкеПолыхал склад в течение нескольких часов. Фото: Димон Савельев, Вконтакте, Подслушано в Торжке
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15 июня в 20.06 в дежурную часть Торжка Тверской области поступило сообщение о пожаре на улице Володарского д. 78а.

На месте выяснилось, что горит неэксплуатируемое одноэтажное кирпичное строение размером 70х20 метров, принадлежавшее компании «Торжокская льносемстанция». По словам местных жителей в помещении, которое они называют "склад" хранилась макулатура.

- В результате пожара огонь перекинулся на мусор, хранившийся внутри помещения, а затем и на на два автомобиля - ВАЗ 2105 и Газель.

В 21.21 открытое горение было ликвидировано. Сам пожар остановить окончательно удалось к 23 часам.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

дым был виден на другом конце города. Фото: Любовь Морковь, Вконтакте, Подслушано в Торжке

дым был виден на другом конце города. Фото: Любовь Морковь, Вконтакте, Подслушано в Торжке

ИСТОЧНИК KP.RU

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