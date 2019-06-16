В результате пожара на «Торжокской льносемстанции» в Тверской области сгорело одно помещение и два автомобиля
15 июня в 20.06 в дежурную часть Торжка Тверской области поступило сообщение о пожаре на улице Володарского д. 78а.
На месте выяснилось, что горит неэксплуатируемое одноэтажное кирпичное строение размером 70х20 метров, принадлежавшее компании «Торжокская льносемстанция». По словам местных жителей в помещении, которое они называют "склад" хранилась макулатура.
- В результате пожара огонь перекинулся на мусор, хранившийся внутри помещения, а затем и на на два автомобиля - ВАЗ 2105 и Газель.
В 21.21 открытое горение было ликвидировано. Сам пожар остановить окончательно удалось к 23 часам.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
дым был виден на другом конце города. Фото: Любовь Морковь, Вконтакте, Подслушано в Торжке
ИСТОЧНИК KP.RU