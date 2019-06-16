2019-06-16T12:23:48+03:00
Происшествия

Посетители кафе в Твери украли у мужчины банковскую карту и сразу стали тратить его деньги

Однако их вскоре задержали
Ирина ТАРАСОВА
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27-летний житель Твери обратился в дежурную часть Управления МВД России по городу и сообщил, что в одном из местных кафе у него украли кошелек с банковской картой, с которой стали сразу списывать деньги.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, осмотрели кафе, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили персонал кафе, выяснили данные о некоторых из посетителей.

В итоге подозреваемые были установлены в кратчайшие сроки. Ими оказались двое неработающих местных жителей 1986 года рождения. 33-летние мужчиныкак толькополучили банковскую карту, сразу стали тратить сбережения потерпевшего. в разных магазинах.

- В настоящее время похищенная карта изъята. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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