Посетители кафе в Твери украли у мужчины банковскую карту и сразу стали тратить его деньги
27-летний житель Твери обратился в дежурную часть Управления МВД России по городу и сообщил, что в одном из местных кафе у него украли кошелек с банковской картой, с которой стали сразу списывать деньги.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, осмотрели кафе, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили персонал кафе, выяснили данные о некоторых из посетителей.
В итоге подозреваемые были установлены в кратчайшие сроки. Ими оказались двое неработающих местных жителей 1986 года рождения. 33-летние мужчиныкак толькополучили банковскую карту, сразу стали тратить сбережения потерпевшего. в разных магазинах.
- В настоящее время похищенная карта изъята. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU