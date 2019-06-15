В Тверской области сотрудники МЧС проводят профилактику лесных пожаров

15 Июнь 23:26 2019-06-15T23:26:16+03:00

В настоящее время опасности нет

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15 июня было проведено обследование территории Кимрского района на участках, где имеются месторождения торфа. Именно они являются одним из основных источников опасности в жаркую погоду. Для проведения мониторинга использовались беспилотные летательные аппараты. По результатам обследования, протяженность маршрута которого составила 32 километра, очагов возгорания обнаружено не было. Профилактические обследования, проводимые сотрудниками Главного управления МЧС России по Тверской области ежедневно, будут продолжены, пока сохраняется опасность.

Во избежание возникновения пожаров в лесу запрещается:

- использовать открытый огонь;

- бросать горящие спички и окурки;

- оставлять бутылки и битое стекло, которые могут сработать как зажигательные линзы;

- поджигать сухую траву;

- разводить костры в пожароопасных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU